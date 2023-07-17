В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, родители начали удерживать своих детей от посещения детских садов из-за постоянных обстрелов. Это привело к резкому уменьшению количества воспитаников, посещающих дошкольные учебные заведения.
Вражеские обстрелы непрестанно звучат в городе, потому не удивительно, что людям страшно.
Ночью 14 июля враг нанес новый удар по Кривому Рогу, поражая два района города. По информации городской администрации, в результате ночных вражеских атак пострадали сотни объектов города, включая 24 дошкольных учебных заведения, то есть детские сады.
Это привело к уменьшению количества детей, посещавших садики. Вместо 2600 детей в возрасте от 3 до 6 лет, ранее посещавших учебные занятия офлайн, в сады пришли только 1800 воспитанников.
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Местные власти финансируют ремонт укрытий в образовательных учреждениях, а те, где укрытия получили соответствующие документы согласования от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возобновили свою работу и принимают детей. Сейчас в городе работает 64 детских сада, которые посещают 2600 детей.
При этом известно, что Кривой Рог готовится к новому учебному году. Происходит ремонт укрытий в школах, окрашивают спортивные площадки, проводят ремонтные работы в классах, наводят порядок на прилегающих к учебным заведениям территориях.
Источник: krlife.com.ua.
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