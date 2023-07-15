Медработники вышли на митинг в мэрию из-за невыплаты заработной платы.
Как сообщают местные СМИ, к протесту присоединились врачи, медсестры и санитары из 1, 2, 7, 10 и 11 больниц.
Медработники жалуются, что два месяца назад дали аванс за май и выплаты на этом закончились.
«У нас семьи, у нас есть дети. Нам не за что жить и ждать, пока НСЗУ дофинансирует нас. Городские власти ничего не хотят делать с этим, а нам просто нечего есть дома», — жалуется одна из медработниц.
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Медработники отправились от исполкома до 95 квартала, выкрикивая «зарплату».
Также сообщается, что долг по зарплате работникам только одной 7 больницы составляет 22 млн грн.
Источник: Свои Кривой Рог .
Ранее сообщалось, что в Днепре разоблачена организованная группа, которая под видом помощи Вооруженным Силам Украины выманивала горючее.
полуработники ДБР разоблачили в Днепре группу из десяти человек, которая мошенническим путем, под видом помощи ВСУ, получала горючее от представителей АЗС.
По указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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