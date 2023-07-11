Инцидент произошел в Днепре, годовалого ребенка нечаянно оставили в закрытом автомобиле.

ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Сергей Ковалевский.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Родители не смогли сами открыть дверь автомобиля, поэтому мама вызвала полицию и медиков на помощь.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка освободили.

"Девочка была напугана и сильно плакала, но сейчас с ней все хорошо", сообщил Ковалевский и добавил, что в жару оставлять ребенка в закрытом авто крайне опасно, поэтому важно держите ключи от машины и телефон всегда с собой.

Ни в коем случае нельзя оставлять в автомобиле без присмотра детей и животных.

"Беда с родителями", - написал один из комментаторов в Фейсбуке, на что Сергей Ковалевский ответил: "чего беда? Родители посадили ребенка в кресло, закрыли заднюю дверь и хотели открыть переднюю дверь чтобы сесть и уехать а в это время закрылось авто".

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