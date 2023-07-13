В Норвегии произошла трагедия с девушкой из Днепропетровской области.

В Бергене в отеле для украинских беженцев убили 30-летнюю Екатерину из Терновки.

Полиция подозревает ее мужа и отца ребенка Михаила. Мужчина родом из Азербайджана – ему около 30 лет.

Сообщается, что мужчина и женщина приехали в Норвегию вместе в начале 2023 года, мужчина проживал в Бергене, но не в отеле.

Как сообщает местное издание nettavisen.no , сначала полиции стало известно о тяжелых травмах украинки.

Молодой маме были нанесены тяжелые травмы, ее доставили в больницу, но спасти жизнь, к сожалению, не удалось.

О том, где был 2-летний ребенок украинки, неизвестно.

Мальчик был найден позже сотрудниками гостиницы.

Сестра погибшей пытается транспортировать тело из Норвегии в Украину и оформить опекунство над племянником.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина гранатой угрожал женщине с ребенком.

Преступление произошло вечером 11 июля в квартире в Индустриальном районе Днепра.

Муж пришел в квартиру женщины, с которой живет и вырвал чеку, угрожая взорвать гранату. В жилье также находился их общий ребенок, двухлетний мальчик.

Правоохранители через два часа 32-летнего задержали мужчину и забрали боеприпас.

К счастью, женщина и ребенок не пострадали – пострадавших в результате происшествия нет.

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