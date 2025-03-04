В Україні у вівторок, 4 березня, очікується суха погода з температурою повітря від +3 до +12 °C, повідомляє Politeka.net.

Прогнозом погоди поділилася синоптик Наталка Діденко.

Згідно з повідомленням Діденко в Telegram, протягом дня погода в Україні буде без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +3...+8 °C, на сході — +2...+5 °C, на заході — +7...+12 °C. Однак синоптики переджають, що пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.

У Києві також прогнозується сильний вітер, але без опадів. Температура повітря вдень по столиці підніметься до +8 °C. Що стосується майбутньої погоди в Україні, то синоптики прогнозують, що з середи, 5 березня, розпочнеться потепління. Тепле повітря принесе в Україну весняну погоду, і вже наприкінці тижня температура може досягати +10...+15 °C, а на заході навіть до +17 °C.

Отже, у найближчі дні погода в Україні зміниться на більш теплу, з покращенням кліматичних умов, повідомляє Політека.

Нагадаємо, Politeka також писала про те, коли чекати потепління до +19. У березні та травні опадів буде значно менше за кліматичні норми, а їх кількість може майже зменшитися на третину. У північних регіонах опади випадуть близько 100 мм на сезон, що зазвичай характерно для південних степів.

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