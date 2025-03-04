В Украине во вторник, 4 марта, ожидается сухая погода с температурой воздуха от +3 до +12 °C, сообщает Politeka.net .

Прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Согласно сообщению Диденко в Telegram, в течение дня погода будет без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +3...+8°C, на востоке - +2...+5°C, на западе - +7...+12°C. Однако синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Киеве прогнозируется сильный ветер, но без осадков. Температура воздуха днем ​​по столице поднимется до +8°C. Что касается будущей погоды в Украине, то синоптики прогнозируют, что со среды, 5 марта, начнется потепление. Теплый воздух принесет в Украину весеннюю погоду, и уже к концу недели температура может достигать +10...+15 °C, а на западе даже до +17 °C.

Итак, в ближайшие дни погода в Украине сменится более теплой, с улучшением климатических условий, сообщает Политека.

Напомним, Politeka также писала о том, когда ждать потепления до +19. В марте и мае осадков будет значительно меньше климатических норм, а их количество может почти уменьшиться на треть. В северных регионах осадки выпадут около 100 мм в сезон, что обычно характерно для южных степей.

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