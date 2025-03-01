З початком березня в Україні очікується суттєва зміна погоди, адже морози поступово відступатимуть, а температура підвищуватиметься, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вже 28 лютого в більшості областей стовпчики термометрів покажуть від -2 до +4 градусів, на сході країни утримуватимуться морози – від -5 до -8 градусів, а на заході України температура підніметься до +4...+9 градусів.

Відповідно до прогнозу погоди, протягом тижня температура в Україні буде поступово підвищуватися.

«Погода почне теплішати», – зазначила вона.

Синоптики передбачають, що з 1 березня в Україні зросте вологість і очікуються опади, повідомляє Політека.

Погода 1 березня

Відповідно до прогнозу погоди на 1 березня, в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що вночі температура в багатьох регіонах буде в межах -3°...+2°, а вдень підвищуватиметься до 0°...+6°. На Закарпатті та півдні країни температура може досягати +9°. Морози зберігаються лише в східних областях, де вночі стовпчики термометрів покажуть -9°...-15°, без опадів, а вдень буде від -3° до +2°.

Прогноз погоди на тиждень

До кінця тижня температура в східних областях також почне підвищуватися, і денні показники наближаться до нуля або перевищать його. Згідно з прогнозом погоди, початок березня буде теплим, але зі значною хмарністю. Сильні морози вже відступають, але не виключені температурні коливання й опади в змішаній формі. Оскільки березень – перехідний місяць, погода в Україні в цей період може бути добровільно непередбачуваною.

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