Фінансова підтримка в такому вигляді є важливою для тих, хто залишився без засобів для життя.

В Україні законодавство передбачає можливість отримувати пенсії по втраті годувальника для непрацездатних членів родини, які були на утриманні померлого, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на пенсію по втраті годувальника?

Пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам родини, які були на утриманні померлого. Це може бути:

Чоловік або дружина, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

Батьки померлого, якщо вони непрацездатні;

Діти померлого до 18 років або старші, якщо стали інвалідами до 18 років;

Діти, які навчаються до 23 років;

Діти-сироти до 23 років;

Чоловіки (дружини), батьки або дідусі та бабусі, брати та сестри, які доглядають за дитиною померлого до 8 років.

Пенсія призначається, якщо померлий мав необхідний страховий стаж.

Яка сума пенсії по втраті годувальника?

Розмір пенсії залежить від пенсії за віком, яку отримував або міг би отримати померлий годувальник. Якщо виплата призначена одному непрацездатному члену родини, вона становить 50% від пенсії померлого. Якщо таких членів два і більше – 100% пенсії розподіляється між ними.

Дітям, які втратили обох батьків, пенсію нараховують, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків. Мінімальна пенсія в Україні у 2025 році становить 2 361 гривню, тому пенсія по втраті годувальника не може бути меншою за 1 180,5 гривень, повідомляє Політека.

Як подати заяву на пенсію по втраті годувальника?

Для отримання пенсії необхідно подати документи до Пенсійного фонду України, зокрема:

Заява про призначення пенсії;

Паспорт заявника та померлого;

Свідоцтво про смерть годувальника;

Документи, що підтверджують родинні стосунки та непрацездатність.

Документи можна подати онлайн через Пенсійний фонд або портал "Дія".

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