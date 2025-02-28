Финансовая поддержка в таком виде важна для тех, кто остался без средств к жизни.

В Украине законодательство предусматривает возможность получать пенсии по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи, находившихся на содержании умершего, сообщает Politeka.net .

Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца?

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании умершего. Это может быть:

Муж или жена, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

Родители умершего, если они нетрудоспособны;

Дети умершего в возрасте до 18 лет или старше, если стали инвалидами до 18 лет;

Дети, обучающиеся до 23 лет;

Дети-сироты до 23 лет;

Мужчины (жены), родители или дедушки и бабушки, братья и сестры, которые ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.

Пенсия назначается, если умерший имел необходимый страховой стаж.

Какая сумма пенсии по потере кормильца?

Размер пенсии зависит от пенсии по возрасту, которую получал или мог получить умерший кормильец. Если выплата назначена одному нетрудоспособному члену семьи, то она составляет 50% от пенсии умершего. Если таких членов два и более – 100% пенсии распределяется между ними.

Детям, потерявшим обоих родителей, пенсию начисляют исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя. Минимальная пенсия в Украине в 2025 году составляет 2 361 гривну, поэтому пенсия по потере кормильца не может быть меньше 1 180,5 гривен, сообщает Политека.

Как подать заявление на пенсию по потере кормильца?

Для получения пенсии необходимо подать документы в Пенсионный фонд Украины, в частности:

заявление о назначении пенсии;

Паспорт заявителя и умершего;

Свидетельство о смерти кормильца;

Документы, подтверждающие родственные отношения и нетрудоспособность.

Документы можно подать онлайн через Пенсионный фонд или портал "Действие".

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