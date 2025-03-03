Розрахувати пенсію за віком у 2025 році можна, вивчивши свою трудову історію та дотримуючись встановленої формули.

У 2025 році, щоб розрахувати пенсію за віком, важливо врахувати декілька основних факторів, що впливають на її розмір, повідомляє Politeka.net.

Ключовим чинником є ​​страховий стаж, а також розмір заробітної плати, з якої сплачувалися ці внески, інформують у ПФУ.

Формула для розрахунку пенсії за віком

Щоб розрахувати пенсію за віком, необхідно знати не лише свій страховий стаж, а й середній дохід, з якого сплачувалися внески. Відповідно до законодавства України розмір пенсії розраховується за простою формулою:

П = Зп × Кс

У цій формулі:

П – це сума пенсії, яка особа отримала щомісяця в гривнях.

Зп – середня заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески протягом усього трудового стажу.

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який залежить від кількості років, протягом яких особа офіційно працювала.

Чим довше ви працювали й чим вища була ваша зарплата, тим більшу пенсію ви отримуєте, повідомляє Політека.

Як розрахувати коефіцієнт стажу для пенсії?

Для того, щоб розрахувати пенсію за віком, важливо правильно використовувати коефіцієнти страхового стажу. Цей показник показує, скільки років ви офіційно працювали та сплачували внески до Пенсійного фонду.

Основні фактори, які впливають на коефіцієнт стажу:

Кількість відпрацьованих місяців. Враховується кількість місяців, коли ви офіційно працювали та сплачували страхові внески.

Оцінка одного року стажу. В українській пенсійній системі кожен рік оцінюється як 1%.

Наприклад, якщо ви працюєте 30 років, це дорівнює 360 місяцям. Щоб розрахувати пенсію за віком, потрібно помножити кількість місяців на стандартний відсоток оцінки стажу. Для 30 років коефіцієнт стажу рівним 0,3, що означає, що ваш дохід буде враховано на 30%.

Чому важливо правильно розрахувати пенсію за віком?

Правильний розрахунок пенсії за віком є ​​етапом у підготовці до пенсійного періоду. Знаючи, як розрахувати пенсію за віком, ви можете планувати своє фінансове майбутнє та краще розуміти, скільки ви отримаєте після виходу на пенсію.

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