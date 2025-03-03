Рассчитать пенсию по возрасту в 2025 году можно, изучив свою трудовую историю и соблюдая установленную формулу.

В 2025 году, чтобы рассчитать пенсию по возрасту, важно учесть несколько основных факторов, влияющих на ее размер, сообщает Politeka.net .

Ключевым фактором является страховой стаж, а также размер заработной платы, из которой уплачивались эти взносы, информируют в ПФУ.

Формула для расчета пенсии по возрасту

Чтобы рассчитать пенсию по возрасту, необходимо знать не только свой страховой стаж, но и средний доход, по которому уплачивались взносы. В соответствии с законодательством Украины размер пенсии рассчитывается по простой формуле:

П = Зп × Кс

В этой формуле:

П – это сумма пенсии, которую человек получил ежемесячно в гривнах.

Зп – средняя заработная плата, по которой уплачивались страховые взносы на протяжении всего трудового стажа.

Кс – коэффициент страхового стажа, который зависит от количества лет, в течение которых лицо официально работало.

Чем дольше вы работали и чем выше была ваша зарплата, тем большую пенсию вы получаете, сообщает Политека.

Как рассчитать коэффициент стажа для пенсии?

Для того чтобы рассчитать пенсию по возрасту, важно правильно использовать коэффициенты страхового стажа. Этот показатель показывает, сколько лет вы официально работали и платили взносы в Пенсионный фонд.

Основные факторы, влияющие на коэффициент стажа:

Количество отработанных месяцев. Учитывается количество месяцев, когда вы официально работали и платили страховые взносы.

Оценка одного года стажа. В украинской пенсионной системе каждый год оценивается в 1%.

К примеру, если вы работаете 30 лет, это равно 360 месяцам. Чтобы рассчитать пенсию по возрасту, нужно умножить количество месяцев на стандартный процент оценки стажа. Для 30 лет коэффициент стажа равен 0,3, что означает, что ваш доход будет учтен на 30%.

Почему важно правильно рассчитать пенсию по возрасту?

Правильный расчет пенсии по возрасту является этапом в подготовке к пенсионному периоду. Зная, как рассчитать пенсию по возрасту, вы можете планировать свое финансовое будущее и лучше понимать, сколько вы получите после выхода на пенсию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Украинцев могут наказать из-за недействительного паспорта: когда и за что грозит штраф.

Также Politeka писала, Через несколько дней в Украине вступят в силу новые ограничения на переводы: что нужно знать каждому.

Как сообщала Politeka, Полиция предупредила украинцев: за невнимательность на дорогах могут быть наказаны серьезным штрафом.