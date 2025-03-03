Документи повинні бути засвідчені належним чином і направлені на адресу міської військової адміністрації.

В Україні стартувала програма, в межах якої діти, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу для психологічної підтримки, повідомляє Politeka.net.

В розмірі 13 тис. грн допомога дітям буде надана тим, хто постраждав внаслідок військових дій та збройного конфлікту, зокрема, на території Луганської області, інформує Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району.

Хто може отримати допомогу для дітей?

Право на отримання 13 тис. грн мають діти, які постраждали від війни і отримали офіційний статус постраждалих через воєнні дії. Це можуть бути неповнолітні, які проживають на території Гірської громади, що підтверджується відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування.

Необхідні документи для отримання допомоги дітям

Для отримання допомоги для дітей у 13 тис. грн, батьки або законні представники дитини мають надати певний пакет документів, у тому числі:

Заяву від матері, батька або законного представника дитини

Копію паспорта заявника

Копію реєстраційного номера платника податків

Копію витягу з реєстру територіальної громади заявника

Копію витягу з реєстру територіальної громади дитини (для дітей старше 14 років)

Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (за наявності)

Копію документа про опіку/піклування (якщо звертається законний представник)

Копію рішення про надання дитині статусу постраждалої через війну

Копію довідки з банку для вказівки реквізитів рахунку заявника

Згоду на обробку персональних даних

Документи повинні бути засвідчені належним чином і направлені на адресу Гірської міської військової адміністрації через відділення "Укрпошти", повідомляє Політека.

Як подати заявку на отримання допомоги дітям

Заяви та документи необхідно надіслати за адресою Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області: а/с 527, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 51500.

Для консультацій можна звертатися за номерами телефонів:

066-982-54-84

095-190-43-27

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