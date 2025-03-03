Документы должны быть удостоверены должным образом и направлены в адрес городской военной администрации.

В Украине стартовала программа, в рамках которой пострадавшие от войны дети могут получить денежную помощь для психологической поддержки, сообщает Politeka.net .

В размере 13 тыс. грн помощь детям будет предоставлена ​​пострадавшим в результате военных действий и вооруженного конфликта, в частности, на территории Луганской области, информирует Горная городская военная администрация Северодонецкого района.

Кто может получить пособие для детей?

Право на получение 13 тыс. грн. имеют дети, пострадавшие от войны и получившие официальный статус пострадавших из-за военных действий. Это могут быть несовершеннолетние, проживающие на территории Горного общества, что подтверждается соответствующими решениями органов местного самоуправления.

Необходимые документы для получения помощи детям

Для получения пособия для детей в 13 тыс. грн, родители или законные представители ребенка должны предоставить определенный пакет документов, в том числе:

Заявление от матери, отца или законного представителя ребенка

Копию паспорта заявителя

Копию регистрационного номера налогоплательщика

Копию выписки из реестра территориального общества заявителя

Копию выписки из реестра территориальной общины ребенка (для детей старше 14 лет)

Копию справки о взятии на учет внутри перемещенных лиц (при наличии)

Копию документа об опеке/попечительстве (если обращается законный представитель)

Копию решения о предоставлении ребенку статуса пострадавшего из-за войны войны

Копию справки из банка для указания реквизитов счета заявителя

Согласие на обработку персональных данных

Документы должны быть засвидетельствованы надлежащим образом и направлены в адрес Горной городской военной администрации через отделение "Укрпочты", сообщает Политека.

Как подать заявку на получение помощи детям

Заявления и документы необходимо послать по адресу Горной городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области: а/я 527, г. Терновка, Павлоградский район, Днепропетровская область, 51500

Для консультаций можно обращаться по телефонам:

066-982-54-84

095-190-43-27

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