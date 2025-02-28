Вартість однієї банки сметани може досягати майже 54 гривень, але, якщо пошукати, можна знайти значно вигідніші варіанти.

Під час підготовки до Масниці українці можуть суттєво зекономити на продуктах, зокрема на сметані, повідомляє Politeka.net.

Хоча ціни на сметану в різних магазинах можуть коливатися, вже сьогодні можна знайти пропозиції значно дешевші, ніж в АТБ, пише Телеграф.

Ціни на сметану в українських супермаркетах: де знайти найнижчі пропозиції

За даними "Телеграфа", ціни на сметану варіюються залежно від магазину. Наприклад, якщо вам цікаво, де найвигідніше купити сметану «Президент», то вам варто звернути увагу на магазин «Varus», де її ціна становить 50,80 гривень за 300 грамів. Це значно дешевше, ніж в інших супермаркетах, зокрема в «Auchan», де ціна складає 51,90 гривень за ту ж кількість продукту.

Що стосується магазинів типу «Сільпо» та «Metro», то ціни на сметану в них починаються від 53,49 гривень. А в «Novus» вона коштує майже 54 гривні — 53,99 гривень за 300 грамів. Як бачимо, ціни на сметану в цих магазинах є вищими, ніж в «Varus», повідомляє Політека.

Якщо порівнювати всі варіанти, то найвигідніша ціна на сметану «Президент» 15% жирності на сьогоднішній день — це 50,80 гривень в «Varus». Середня ціна на сметану в українських магазинах зараз складає близько 52,84 гривень.

Таким чином, якщо ви хочете заощадити на покупках сметани, звертайте увагу на магазини, де ціни на сметану знаходяться в межах до 51 гривні. Всі інші варіанти можуть бути значно дорожчими.

Висновок: шукаючи найкращі ціни на сметану, не варто обмежуватися лише магазинами типу АТБ. Потрібно звертати увагу на інші супермаркети, де ціни на сметану можуть бути набагато вигіднішими для вашого бюджету.

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