Стоимость одной банки сметаны может достигать почти 54 гривен, но, если поискать, можно найти более выгодные варианты.

Во время подготовки к Масленице украинцы могут существенно сэкономить на продуктах, в том числе на сметане, сообщает Politeka.net .

Хотя цены на сметану в разных магазинах могут колебаться, уже сегодня можно найти предложения гораздо дешевле, чем у АТБ, пишет Телеграф.

Цены на сметану в украинских супермаркетах: где найти самые низкие предложения

По данным "Телеграфа", цены на сметану варьируются в зависимости от магазина. Например, если вам интересно, где выгоднее всего купить сметану «Президент», то вам стоит обратить внимание на магазин «Varus», где ее цена составляет 50,80 гривен за 300 граммов. Это значительно дешевле, чем в других супермаркетах, в частности в Auchan, где цена составляет 51,90 гривен за то же количество продукта.

Что касается магазинов типа Сильпо и Metro, то цены на сметану в них начинаются от 53,49 гривен. А в Novus она стоит почти 54 гривны — 53,99 гривен за 300 граммов. Как видим, цены на сметану в этих магазинах выше, чем в «Varus», сообщает Политека.

Если сравнивать все варианты, то самая выгодная цена на сметану «Президент» 15% жирности на сегодняшний день – это 50,80 гривен в Varus. Средняя цена на сметану в украинских магазинах сейчас составляет около 52,84 грн.

Таким образом, если вы хотите сэкономить на покупках сметаны, обращайте внимание на магазины, где цены на сметану находятся в пределах до 51 гривны. Все остальные варианты могут быть гораздо более дорогими.

Вывод: отыскивая лучшие цены на сметану, не стоит ограничиваться только магазинами типа АТБ. Нужно обращать внимание на другие супермаркеты, где цены на сметану могут быть гораздо более выгодными для вашего бюджета.

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