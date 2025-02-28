Житло це будь-яке приміщення, де особа постійно або тимчасово проживає.

Відповідно до законодавства представники ТЦК (територіальних центрів комплектування) та поліції мають право вручати повістки військовозобов'язаним за місцем їх проживання, повідомляє Politeka.net.

Однак вони не можуть заходити на приватну територію без дозволу власника, розповідають юристи Безоплатної правничої допомоги, передають Факти ICTV.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, представники ТЦК можуть передавати повістки за місцем проживання, але проникнення в житло або на іншу приватну територію можливе лише за згодою власника або на підставі рішення суду.

Житлом встановлено будь-яке приміщення, де особа постійно або тимчасово проживає. Сюди входять також земельні ділянки та інші будівлі, які перебувають у власності або користуванні особою. Тому представники ТЦК не можуть без дозволу військовозобов'язаного потрапити на його приватну територію, навіть під час мобілізації, повідомляє Політека.

Коли поліція може втрутитися без рішення суду

Поліція може проникнути на приватну територію без рішення суду лише в невідкладних випадках, таких як порятунок людей чи майна під час надзвичайних ситуацій, переслідування злочинця, або для припинення злочину, що загрожує життю людей. Вони зобов'язані скласти протокол у разі проникнення без судового дозволу.

Мобілізація: де можна отримати повістку

Повістку можна отримати у різних місцях: на роботі, у навчальних закладах, громадських місцях (парки, ТЦ, вокзали) та на блокпостах під час перевірки документів. Відповідно до законодавства заборонених місць для вручення повісток немає, але проникнення на приватну територію без дозволу власника можливе лише в рамках мобілізації з дотриманням законних процедур.

Останні новини України:

НагадаємоPoliteka писала, що Чоловік доглядав за хворим братом замість служби: на Полтавщині засудили чоловіка

Також Politeka повідомляла, Як продовжити відстрочку від мобілізації після 28 лютого: почнуть діяти нові правила

Крім того, Politeka інформувала, Що робити, якщо отримали повістку, маючи відстрочку: поради юриста