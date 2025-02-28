Жилье – это любое помещение, где лицо постоянно или временно проживает.

Согласно законодательству представители ТЦК (территориальных центров комплектования) и полиции вправе вручать повестки военнообязанным по месту их жительства, сообщает Politeka.net .

Однако они не могут заходить на частную территорию без разрешения владельца, рассказывают юристы Бесплатной юридической помощи, передают Факты ICTV.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, представители ТЦК могут передавать повестки по месту жительства, но проникновение в жилье или на другую частную территорию возможно только с согласия собственника или на основании решения суда.

Жилищем установлено любое помещение, где лицо постоянно или временно проживает. Сюда входят также земельные участки и другие строения, находящиеся в собственности или пользовании лицом. Поэтому представители ТЦК не могут без разрешения военнообязанного попасть на его частную территорию даже во время мобилизации, сообщает Политека.

Когда полиция может вмешаться без решения суда

Полиция может проникнуть на частную территорию без решения суда только в неотложных случаях, таких как спасение людей или имущества во время чрезвычайных ситуаций, преследование преступника или прекращение преступления, угрожающего жизни людей. Они обязаны составить протокол при проникновении без судебного разрешения.

Мобилизация: где можно получить повестку

Повестку можно получить в разных местах: на работе, в учебных заведениях, в общественных местах (парки, ТЦ, вокзалы) и на блокпостах во время проверки документов. В соответствии с законодательством запрещенных мест для вручения повесток нет, но проникновение на частную территорию без разрешения владельца возможно только в рамках мобилизации с соблюдением законных процедур.

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