Громадяни, які не встигнуть пройти повторну медкомісію до встановленого терміну, можуть понести штраф.

Мобілізація в Україні триває, і важливим етапом для громадян є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), однак для тих, хто був визнаний "обмежено придатними" до служби, терміни для проходження повторного медогляду були продовжені, повідомляє Politeka.net.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12457, який тепер дозволяє провести повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. ʼ

Законопроєкт отримав підтримку 313 народних депутатів. Одразу після цього президент України Володимир Зеленський підписав його, затвердивши нові строки для проходження ВЛК. Це рішення прийнято у відповідь на низькі терміни проходження медичного огляду — до попереднього дня 4 лютого 2025 року лише 25% військовообов’язаних пройшли необхідну ВЛК.

Кому потрібно пройти повторну ВЛК?

Повторний медогляд необхідний для осіб, які раніше були визнані "обмежено придатними" до служби. Згідно з новим законодавством, громадяни віком від 25 до 60 років, які підпадають під цю категорію, повинні пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Водночас, особи з інвалідністю не зобов'язані проходити медогляд, повідомляє Політека.

Як пройти повторну ВЛК?

Процес проходження ВЛК став більш доступним завдяки новим можливостям. Тепер, щоб пройти медогляд, необхідно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК). Крім того, в мобільному додатку "Резерв+" з'явилася функція електронного направлення на ВЛК. За допомогою електронного кабінету призовника можна отримати направлення та записатись на медичний огляд без необхідності фізично відвідувати центр.

Що буде, якщо не пройти ВЛК?

Громадяни, які не встигнуть пройти повторну медкомісію до встановленого терміну, можуть понести штраф. Вартість штрафу варіюється від 17 000 до 25 500 гривень. Тому важливо правильно пройти ВЛК, щоб уникнути неприємних наслідків і бути готовими до мобілізації.

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