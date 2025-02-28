Граждане, не успеющие пройти повторную медкомиссию до установленного срока, могут понести штраф.

Мобилизация в Украине продолжается, и важным этапом для граждан является прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), однако для тех, кто был признан "ограниченно пригодными" к службе, сроки для прохождения повторного медосмотра были продлены, сообщает Politeka.net .

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12457, который теперь разрешает провести повторную ВЛК до 5 июня 2025 года. ʼʼ

Законопроект получил поддержку 313 народных депутатов. Сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский подписал его, утвердив новые сроки для прохождения ВЛК. Это решение принято в ответ на низкие сроки прохождения медицинского осмотра — к предыдущему дню 4 февраля 2025 только 25% военнообязанных прошли необходимую ВЛК.

Кому нужно пройти повторную ВЛК?

Повторный медосмотр необходим для лиц, ранее признанных "ограниченно пригодными" к службе. Согласно новому законодательству, граждане в возрасте от 25 до 60 лет, подпадающие под эту категорию, должны пройти ВЛК до 5 июня 2025 года. В то же время лица с инвалидностью не обязаны проходить медосмотр, сообщает Политека.

Как пройти повторную ВЛК?

Процесс прохождения ВЛК стал более доступным благодаря новым возможностям. Теперь, чтобы пройти медосмотр, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Кроме того, в мобильном приложении "Резерв+" появилась функция электронного направления на ВЛК. С помощью электронного кабинета призывника можно получить направление и записаться на медицинское освидетельствование без необходимости физически посещать центр.

Что будет, если не пройти ВЛК?

Граждане, не успеющие пройти повторную медкомиссию до установленного срока, могут понести штраф. Стоимость штрафа варьируется от 17000 до 25500 гривен. Поэтому важно правильно пройти ВЛК во избежание неприятных последствий и быть готовыми к мобилизации.

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