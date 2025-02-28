Борги за мікрозаймами це серйозні фінансові навантаження, які можна призвести до неприємних наслідків, однак правильне управління боргами та певні кроки можуть допомогти уникнути значних проблем.

Щорічно тисячі українців стикаються з проблемою боргів за мікрозаймами, які можуть призвести до серйозних фінансових наслідків, повідомляє Politeka.net.

Через високі відсотки та штрафи, борги за мікрозаймами можуть швидко зростати, залишаючись тягарем, з якими важко впоратися, інформують фінустанови.

До 3 кварталу 2024 року сума боргів за мікрозаймами в Україні перевищила 16 мільярдів гривень. 90% таких позик оформлюються онлайн, і більшість з них мають термін від 3 місяців до року. Проте, часто позичальники не можуть вчасно розрахуватися, і борги за мікрозаймами залишаються суттєво більшими через високі відсотки.

Що загрожує за непогашення боргів?

Якщо позичальник не сплачує борг за мікрозаймами, фінансова компанія може звернутися до суду. У разі винесення рішення на користь кредитора, борг може збільшитися у кілька разів. Якщо справа йде до виконавчої служби, майно боржника може бути продано на аукціоні для покриття заборгованості.

Ще однією небезпекою є продаж боргів за мікрозаймами колекторським агентствам. У такому випадку боржник може зіткнутися з посиленим психологічним тиском — дзвінками, повідомленнями та навіть особистими візитами. Тому важливо контролювати стан свого боргу та реагувати на вимоги кредитора.

Як дізнатися про борг за мікрозаймом?

Для цього можна звернутися до Українського бюро кредитних історій (УБКІ), яке надає можливість безкоштовно отримати інформацію про свою заборгованість раз на рік. Якщо вам потрібно отримати її повторно, така послуга доступна за певним тарифом, повідомляє Політека.

Яким чином можна вирішити проблему боргів за мікрозаймами?

Один з варіантів — реструктуризація боргу. Багато мікрофінансових організацій готові йти на поступки, дозволяючи платити лише основну суму боргу або розстрочити її виплату. Важливо не поглиблювати свій фінансовий борг і звертатися за допомогою вчасно, адже ви ризикуєте отримати блокування рахунків або стягнення частини доходу.

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