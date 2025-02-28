Долги за микрозаймами это серьезные финансовые нагрузки, которые могут привести к неприятным последствиям, однако правильное управление долгами и определенные шаги могут помочь избежать значительных проблем.

Ежегодно тысячи украинцев сталкиваются с проблемой долгов по микрозаймам, которые могут привести к серьезным финансовым последствиям, сообщает Politeka.net .

Из-за высоких процентов и штрафов, долги по микрозаймам могут быстро расти, оставаясь в тягость, с которой трудно справиться, информируют финучреждения.

К 3 кварталу 2024 года сумма долгов по микрозаймам в Украине превысила 16 миллиардов гривен. 90% таких ссуд оформляются онлайн, и большинство из них имеют срок от 3 месяцев до года. Однако часто заемщики не могут вовремя рассчитаться, и долги по микрозаймам остаются существенно большими из-за высоких процентов.

Что чревато непогашением долгов?

Если заемщик не платит долг по микрозаймам, финансовая компания может обратиться в суд. В случае вынесения решения в пользу кредитора долг может увеличиться в несколько раз. Если дело идет в исполнительную службу, имущество должника может быть продано на аукционе для покрытия задолженности.

Еще одной опасностью является продажа долгов по микрозаймам коллекторским агентствам. В таком случае должник может столкнуться с усиленным психологическим давлением – звонками, сообщениями и даже личными визитами. Поэтому важно контролировать состояние своего долга и отвечать требованиям кредитора.

Как узнать долг по микрозайму?

Для этого можно обратиться в Украинское бюро кредитных историй (УБКИ), которое дает возможность бесплатно получить информацию о своей задолженности раз в год. Если вам нужно получить ее повторно, такая услуга доступна по определенному тарифу, сообщает Политека.

Как можно решить проблему долгов по микрозаймам?

Один из вариантов – реструктуризация долга. Многие микрофинансовые организации готовы идти на уступки, позволяя платить только основную сумму долга или рассрочить ее выплату. Важно не углублять свой финансовый долг и обращаться за помощью вовремя, ведь вы рискуете получить блокировку счетов или взыскание части дохода.

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