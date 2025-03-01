В Україні наразі діють три вікові категорії виходу на пенсію: 60, 63 та 65 років, проте у 2025 році процес отримання пенсійних виплат ускладнюється, повідомляє Politeka.net.
Про це пише РБК-Україна.
Чи зміниться пенсійний вік у 2025 році?
За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, зміна пенсійного віку в найближчій перспективі не планується. Це стосується як його підвищення, так і можливого зниження.
«Тривалість життя на пенсії в середньому становить 15 років. Водночас Україна досягає високого рівня передчасної смертності чоловіків у віці 45–50 років. Ті, хто досягає пенсійного віку, живуть стандартний період, тому його підвищення наразі не вимагається», – пояснила Марчак.
Зменшення пенсійного віку неможливо з економічних причин, оскільки це збільшить навантаження на державний бюджет, повідомляє Політека.
Які умови виходу на пенсію у 2025 році?
Попри те, що пенсійний вік залишився незмінним, українцям знадобиться більший страховий стаж для виходу на заслужений відпочинок:
У 60 років – не менше 32 років страхового стажу.
У 63 роки – мінімум 22 роки страхового стажу.
У 65 років – щонайменше 15 років страхового стажу.
Отже, хоча підвищення пенсійного віку офіційно не заплановане, отримання пенсії у 2025 році стане складніше через підвищення вимог до стажу.
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