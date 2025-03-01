В Украине действуют три возрастных категории выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет, однако в 2025 году процесс получения пенсионных выплат усложняется, сообщает Politeka.net .

Об этом пишет РБК-Украина .

Изменится ли пенсионный возраст в 2025 году?

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарии Марчак, смена пенсионного возраста в ближайшей перспективе не планируется. Это касается как его повышения, так и возможного понижения.

«Продолжительность жизни на пенсии в среднем составляет 15 лет. В то же время, Украина достигает высокого уровня преждевременной смертности мужчин в возрасте 45–50 лет. Те, кто достигает пенсионного возраста, живут стандартный период, поэтому его повышение пока не требуется» , – объяснила Марчак.

Уменьшение пенсионного возраста невозможно по экономическим причинам, поскольку это увеличит нагрузку на государственный бюджет, сообщает Политека.

Какие условия ухода на пенсию в 2025 году?

Несмотря на то, что пенсионный возраст остался прежним, украинцам понадобится больший страховой стаж для выхода на заслуженный отдых:

В 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа.

В 63 года – минимум 22 года страхового стажа.

В 65 лет – не менее 15 лет страхового стажа.

Следовательно, хотя повышение пенсионного возраста официально не запланировано, получение пенсии в 2025 году станет сложнее из-за повышения требований к стажу.

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