Громадяни, які сплачують страхові внески для пенсій через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ), можуть бути впевнені, що їхні платежі автоматично обліковуються після надходження коштів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Хоча процес обліку внесків для майбутнього розрахунку пенсій є автоматичним, за бажанням можна самостійно перевірити інформацію про їх зарахування та кількість днів страхового стажу. Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, сформувавши електронну довідку ОК-5.

На останній сторінці довідки у розділі «Звітний рік» зазначається:

заробітна плата, яка враховується для розрахунку пенсії,

кількість днів набутого страхового стажу для розрахунку пенсії.

Як пише Політека, відповідно до Закону України № 1058-IV від 9 липня 2003 року, у системі добровільного пенсійного страхування можуть брати участь особи від 16 років, незалежно від того, чи вони є застрахованими.

Основні умови участі:

Особа має бути зареєстрована в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування .

. Особі не призначено пенсію у солідарній системі загальнообов’язкового пенсійного страхування.

Для добровільної сплати страхових внесків для розрахунку пенсії необхідно укласти договір із Пенсійним фондом України, що можна зробити онлайн на порталі ПФУ. Це дозволяє самостійно формувати страховий стаж і забезпечити собі право на майбутню пенсію.

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