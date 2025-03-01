Граждане, уплачивающие страховые взносы для пенсий через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), могут быть уверены, что их платежи автоматически учитываются после поступления средств, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Хотя процесс учета взносов для будущего расчета пенсий автоматический, по желанию можно самостоятельно проверить информацию об их зачислении и количестве дней страхового стажа. Это можно сделать в личном кабинете на вебпортале ПФУ , сформировав электронную справку ОК-5 .
На последней странице справки в разделе «Отчетный год» указывается:
- заработная плата, которая учитывается для расчета пенсии,
- количество дней приобретенного страхового стажа для расчета пенсии.
Как пишет Политека, согласно Закону Украины № 1058-IV от 9 июля 2003 года, в системе добровольного пенсионного страхования могут участвовать лица от 16 лет , независимо от того, являются ли они застрахованными.
Основные условия участия:
- Лицо должно быть зарегистрировано в реестре застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования .
- Лицу не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного пенсионного страхования.
Для добровольной уплаты страховых взносов для расчета пенсии необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины, что можно сделать онлайн на портале ПФУ . Это позволяет самостоятельно формировать страховой стаж и обеспечить право на будущую пенсию.
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