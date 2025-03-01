Граждане, уплачивающие страховые взносы для пенсий через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), могут быть уверены, что их платежи автоматически учитываются после поступления средств, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Хотя процесс учета взносов для будущего расчета пенсий автоматический, по желанию можно самостоятельно проверить информацию об их зачислении и количестве дней страхового стажа. Это можно сделать в личном кабинете на вебпортале ПФУ , сформировав электронную справку ОК-5 .

На последней странице справки в разделе «Отчетный год» указывается:

  • заработная плата, которая учитывается для расчета пенсии,
  • количество дней приобретенного страхового стажа для расчета пенсии.

Как пишет Политека, согласно Закону Украины № 1058-IV от 9 июля 2003 года, в системе добровольного пенсионного страхования могут участвовать лица от 16 лет , независимо от того, являются ли они застрахованными.

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Основные условия участия:

  • Лицо должно быть зарегистрировано в реестре застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования .
  • Лицу не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного пенсионного страхования.

Для добровольной уплаты страховых взносов для расчета пенсии необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины, что можно сделать онлайн на портале ПФУ . Это позволяет самостоятельно формировать страховой стаж и обеспечить право на будущую пенсию.

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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.