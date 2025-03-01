Есть четыре вида добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Граждане, уплачивающие страховые взносы для пенсий через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), могут быть уверены, что их платежи автоматически учитываются после поступления средств, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Хотя процесс учета взносов для будущего расчета пенсий автоматический, по желанию можно самостоятельно проверить информацию об их зачислении и количестве дней страхового стажа. Это можно сделать в личном кабинете на вебпортале ПФУ , сформировав электронную справку ОК-5 .

На последней странице справки в разделе «Отчетный год» указывается:

заработная плата, которая учитывается для расчета пенсии,

количество дней приобретенного страхового стажа для расчета пенсии.

Как пишет Политека, согласно Закону Украины № 1058-IV от 9 июля 2003 года, в системе добровольного пенсионного страхования могут участвовать лица от 16 лет , независимо от того, являются ли они застрахованными.

Основные условия участия:

Лицо должно быть зарегистрировано в реестре застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования .

. Лицу не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного пенсионного страхования.

Для добровольной уплаты страховых взносов для расчета пенсии необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины, что можно сделать онлайн на портале ПФУ . Это позволяет самостоятельно формировать страховой стаж и обеспечить право на будущую пенсию.

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