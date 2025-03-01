У зв’язку зі зростанням вартості енергоресурсів питання економії стає особливо актуальним для українців, однак для отримання пільгового тарифу недостатньо просто встановити електроопалювальну систему, повідомляє Politeka.net.

Відомо, як частина українців може зекономити на електроенергії.

Нові тарифи на електроенергію

З 1 лютого 2025 року в Україні діють оновлені тарифи для споживачів, які використовують електроопалення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №37 від 17 січня 2025 року, у період з 1 жовтня по 30 квітня застосовуються такі розцінки:

2,64 грн/кВт·год – на обсяг до 2000 кВт·год;

– на обсяг до 2000 кВт·год; 4,32 грн/кВт·год – при споживанні понад 2000 кВт·год.

Як пише Політека, це означає, що пільговий тариф діє лише в межах 2000 кВт·год на місяць, а перевищення цього ліміту оплачується за вищою ставкою. Наприклад, при споживанні 2500 кВт·год, рахунок виглядатиме так:

2000 кВт·год × 2,64 грн = 5280 грн

= 500 кВт·год × 4,32 грн = 2160 грн

= Загальна сума: 7440 грн

Як отримати пільговий тариф?

Щоб користуватися зниженими тарифами, електроопалення має бути офіційно зареєстроване. Згідно з інформацією на сайті "Ясно", мешканці будинків без альтернативних джерел теплопостачання повинні звернутися до місцевої ради для отримання висновку про:

відсутність газифікації,

неможливість централізованого теплопостачання,

відсутність системи автономного опалення.

Цей висновок передається оператору системи розподілу, який далі інформує постачальника електроенергії.

Джерело: Телеграф.

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