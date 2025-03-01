Чтобы воспользоваться пониженными тарифами, электроотопление должно быть официально зарегистрировано.

В связи с ростом стоимости энергоресурсов вопрос экономии становится особенно актуальным для украинцев, однако для получения льготного тарифа недостаточно просто установить электроотопительную систему, сообщает Politeka.net.

Известно, как часть украинцев может сэкономить на электроэнергии.

Новые тарифы на электроэнергию

С 1 февраля 2025 г. в Украине действуют обновленные тарифы для потребителей, которые используют электроотопление. Согласно постановлению Кабинета Министров №37 от 17 января 2025 года , в период с 1 октября по 30 апреля применяются следующие расценки:

2,64 грн/кВтч – на объем до 2000 кВтч;

– на объем до 2000 кВтч; 4,32 грн/кВтч – при потреблении более 2000 кВтч.

Это означает, что льготный тариф действует только в пределах 2000 кВтч в месяц , а превышение этого лимита оплачивается по более высокой ставке. Например, при потреблении 2500 кВтч , счет будет выглядеть так:

2000 кВт·ч × 2,64 грн = 5280 грн

= 500 кВт·ч × 4,32 грн = 2160 грн

= Общая сумма : 7440 грн

Как получить льготный тариф?

Чтобы воспользоваться пониженными тарифами, электроотопление должно быть официально зарегистрировано . Согласно информации на сайте "Ясно", жильцы домов без альтернативных источников теплоснабжения должны обратиться в местный совет для получения вывода о:

отсутствие газификации,

невозможность централизованного теплоснабжения,

отсутствие системы автономного отопления

Этот вывод передается оператору системы распределения, который информирует поставщика электроэнергии.

Источник: Телеграф.

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