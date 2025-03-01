"Ощадбанк" не відреагував на звернення клієнтки, однак користувачі порадили їй ініціювати корисну процедуру.

Одна з клієнток державного "Ощадбанку" стала жертвою онлайн-шахраїв, вона здійснила передоплату за взуття, проте товар так і не отримала, в банку порадили, що потрібно робити, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

За словами клієнтки "Ощадбанку", понад місяць тому вона замовила взуття в інтернет-магазині та перерахувала гроші наперед. Однак після оплати продавець зник – не виходить на зв’язок, а товар так і не надійшов.

"12.01 зробила оплату на картку "Ощадбанку" 4790***13 на Бурбило Наталю за взуття, вже пройшов місяць на повідомлення не відповідає і звичайно взуття я не отримала...", – написала клієнтка "Ощадбанку" у відгуку.

Як пише Політека, "Ощадбанк" не відреагував на звернення клієнтки, однак користувачі порадили їй ініціювати процедуру чарджбек (chargeback) – оскарження банківської операції з можливістю повернення коштів на картку "Ощадбанку".

Чарджбек – це механізм повернення коштів за банківську операцію, з якою клієнт не погоджується. Він застосовується у випадках, коли продавець не виконав свої зобов’язання, а вирішити ситуацію напряму не вдалося.

Щоб скористатися цією процедурою, постраждалий має звернутися до свого банку-емітента та подати заявку на повернення грошей. На це відводиться до 120 днів з моменту здійснення транзакції.

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