"Ощадбанк" не отреагировал на обращение клиентки, однако пользователи посоветовали ей инициировать полезную процедуру.

Одна из клиенток государственного "Ощадбанка" стала жертвой онлайн-мошенников, она совершила предоплату за обувь, однако товар так и не получила, в банке посоветовали, что нужно делать, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

По словам клиентки "Ощадбанка", больше месяца назад она заказала обувь в интернет-магазине и перечислила деньги вперед. Однако после оплаты продавец скрылся – не выходит на связь, а товар так и не поступил.

"12.01 произвела оплату на карточку "Ощадбанка" 4790***13 на Бурбыло Наталью за обувь, уже прошел месяц на сообщение не отвечает и конечно обувь я не получила...", – написала клиентка "Сбербанка" в отзыве.

Как пишет Политика, "Ощадбанк" не отреагировал на обращение клиентки, однако пользователи посоветовали ей инициировать процедуру чарджбек (chargeback) – обжалование банковской операции с возможностью возврата средств на карту "Ощадбанка".

Чарджбек – механизм возврата средств за банковскую операцию, с которой клиент не соглашается. Он применяется в тех случаях, когда продавец не выполнил свои обязательства, а разрешить ситуацию напрямую не удалось.

Чтобы воспользоваться этой процедурой, пострадавший должен обратиться в свой банк-эмитент и подать заявку на возврат денег. На это отводится до 120 дней с момента транзакции.

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