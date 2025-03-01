Окрім цього, "ПриватБанк" без попередження використав її власні кошти для погашення кредиту, хоча клієнтка не мала жодних заборгованостей.

Клієнтка державного "ПриватБанку" поскаржилася на раптове блокування своїх рахунків та припинення співпраці з фінансовою установою, повідомляє Politeka.net.

Як розповіла українка в Мінфіні, причиною таких дій стали підозри у "фінансуванні тероризму", хоча жінка лише збирала кошти на лікування тяжкохворого чоловіка.

За словами постраждалої, її близькі родичі перераховували гроші на картку "ПриватБанку" для оплати лікування онкохворого чоловіка. Проте банк, не розібравшись у ситуації, повністю заблокував її рахунки, включно з доступом до мобільного застосунку "Приват24".

"ПриватБанк, не розібравшись у ситуації, заблокував повністю всі мої карти, так само Приват 24. На карті з власними коштами залишалися гроші, зібрані на лікування онкології мого чоловіка, які на допомогу перераховували родичі та друзі... Розбиратись ніхто не хоче!", – розповіла клієнтка "ПриватБанку".

Як пише Політека, клієнтка "ПриватБанку" двічі надавала у відділення необхідні документи, проте працівники банку не змогли пояснити причину блокування. Їй лише повідомили, що це пов’язано зі статтею про "фінансування тероризму та зброї масового знищення".

Жінка подала заяву на перерахунок коштів на інший банківський рахунок, проте минув місяць, а гроші так і не повернули.

Окрім цього, "ПриватБанк" без попередження використав її власні кошти для погашення кредиту, хоча вона не мала жодних заборгованостей і вчасно вносила щомісячні платежі.

Оскільки банк не надав жодних пояснень, попри всі надані документи, жінка вирішила звертатися до суду, щоб оскаржити незаконне блокування рахунків та списання коштів.

Зазначимо, що у подібних випадках "ПриватБанк" зазвичай дозволяє клієнтам перевести кошти на рахунки в інших банках. Проте, якщо у клієнта є кредит, банк може самостійно списати гроші для його погашення.

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