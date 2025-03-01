Кроме этого, "ПриватБанк" без предупреждения использовал ее собственные средства для погашения кредита, хотя у клиентки не было никаких задолженностей.

Клиентка государственного "ПриватБанка" пожаловалась на внезапную блокировку своих счетов и прекращение сотрудничества с финансовым учреждением, сообщает Politeka.net.

Как рассказала украинка в Минфине, причиной таких действий стали подозрения в "финансировании терроризма", хотя женщина только собирала средства на лечение тяжелобольного мужчины.

По словам пострадавшей, ее близкие родственники перечисляли деньги на карточку "ПриватБанка" для оплаты лечения онкобольного мужчины. Однако банк, не разобравшись в ситуации, полностью заблокировал ее счета, включая доступ к мобильному приложению "Приват24".

"ПриватБанк, не разобравшись в ситуации, заблокировал полностью все мои карты, равно Приват 24. На карте с собственными средствами оставались деньги, собранные на лечение онкологии моего мужа, которые на помощь перечисляли родственники и друзья... Разбираться никто не хочет", - рассказала клиентка "ПриватБанка".

Как пишет Политека, клиентка "ПриватБанка" дважды предоставляла в отделение необходимые документы, однако работники банка не смогли объяснить причину блокировки. Ей только сообщили, что это связано со статьей о "финансировании терроризма и оружия массового уничтожения".

Женщина подала заявление на перерасчет средств на другой банковский счет, однако прошел месяц, а деньги так и не вернули.

Кроме того, "ПриватБанк" без предупреждения использовал ее собственные средства для погашения кредита, хотя она не имела никаких задолженностей и своевременно вносила ежемесячные платежи.

Поскольку банк не дал никаких объяснений, несмотря на все предоставленные документы, женщина решила обращаться в суд, чтобы обжаловать незаконную блокировку счетов и списание средств.

Отметим, что в подобных случаях ПриватБанк обычно позволяет клиентам перевести средства на счета в других банках. Однако если у клиента есть кредит, банк может самостоятельно списать деньги для его погашения.

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