Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня, мінімальне зростання складе щонайменше 100 гривень.

З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, проте перерахунок виплат торкнеться не всіх українських пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, хто не отримає підвищення пенсій у березні.

Хто не отримає підвищення:

Пенсіонери з виплатами понад 23 610 грн – для них діють законодавчі обмеження.

– для них діють законодавчі обмеження. Ті, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року – їхні виплати вже розраховані з актуальними зарплатними показниками, пише Політека.

– їхні виплати вже розраховані з актуальними зарплатними показниками, пише Політека. Особи, які отримують спеціальні пенсії – деякі з них навіть тимчасово зменшили через воєнний стан.

– деякі з них навіть тимчасово зменшили через воєнний стан. Пенсіонери, які вийшли на пенсію менше трьох років тому – їхні виплати майже не підлягають індексації, хоча можлива невелика доплата у розмірі 100 грн.

Основні деталі індексації

Мінімальне підвищення складе 100 грн.

складе 100 грн. Максимальна надбавка – до 1 500 грн.

– до 1 500 грн. Середній розмір збільшення пенсії – приблизно 556 грн.

пенсії – приблизно 556 грн. Індексується лише основна частина пенсії, додаткові виплати не враховуються.

Рішення про проведення індексації уряд ухвалив 25 лютого, анонсувавши підвищення для мільйонів українських пенсіонерів.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні були оновлені умови виходу на пенсію: громадяни, які досягли 60-річного віку, зможуть оформити пенсію, якщо вони матимуть мінімум 32 роки страхового стажу.

Оскільки підвищення прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, у 2025 році не планується, мінімальні та максимальні пенсійні виплати залишаються незмінними:

мінімальна пенсія становитиме 2 361 грн;

максимальна пенсія — 23 610 грн, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.