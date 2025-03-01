З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, проте перерахунок виплат торкнеться не всіх українських пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.
Стало відомо, хто не отримає підвищення пенсій у березні.
Хто не отримає підвищення:
- Пенсіонери з виплатами понад 23 610 грн – для них діють законодавчі обмеження.
- Ті, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року – їхні виплати вже розраховані з актуальними зарплатними показниками, пише Політека.
- Особи, які отримують спеціальні пенсії – деякі з них навіть тимчасово зменшили через воєнний стан.
- Пенсіонери, які вийшли на пенсію менше трьох років тому – їхні виплати майже не підлягають індексації, хоча можлива невелика доплата у розмірі 100 грн.
Основні деталі індексації
- Мінімальне підвищення складе 100 грн.
- Максимальна надбавка – до 1 500 грн.
- Середній розмір збільшення пенсії – приблизно 556 грн.
- Індексується лише основна частина пенсії, додаткові виплати не враховуються.
Рішення про проведення індексації уряд ухвалив 25 лютого, анонсувавши підвищення для мільйонів українських пенсіонерів.
Нагадаємо, у 2025 році в Україні були оновлені умови виходу на пенсію: громадяни, які досягли 60-річного віку, зможуть оформити пенсію, якщо вони матимуть мінімум 32 роки страхового стажу.
Оскільки підвищення прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, у 2025 році не планується, мінімальні та максимальні пенсійні виплати залишаються незмінними:
- мінімальна пенсія становитиме 2 361 грн;
- максимальна пенсія — 23 610 грн, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам.
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