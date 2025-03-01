Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта, минимальный рост составит не менее 100 гривен.

С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, однако перерасчет выплат коснется не всех украинских пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Стало известно, кто не получит повышения пенсий в марте.

Кто не получит повышения:

Пенсионеры с выплатами более 23 610 грн – для них действуют законодательные ограничения.

– для них действуют законодательные ограничения. Вышедшие на пенсию после 1 января 2025 года – их выплаты уже рассчитаны с актуальными зарплатными показателями, пишет Политека.

– их выплаты уже рассчитаны с актуальными зарплатными показателями, пишет Политека. Лица, получающие специальные пенсии – некоторые из них даже временно уменьшили из-за военного положения.

– некоторые из них даже временно уменьшили из-за военного положения. Вышедшие на пенсию пенсионеры меньше трех лет назад – их выплаты почти не подлежат индексации, хотя возможна небольшая доплата в размере 100 грн.

Основные детали индексации

Минимальное повышение составит 100 грн.

составит 100 грн. Максимальная прибавка – до 1 500 грн.

– до 1 500 грн. Средний размер увеличения пенсии – около 556 грн.

пенсии – около 556 грн. Индексируется только основная часть пенсии , дополнительные выплаты не учитываются.

Решение о проведении индексации правительство приняло 25 февраля, анонсировав повышение для миллионов украинских пенсионеров.

Напомним, в 2025 году в Украине были обновлены условия выхода на пенсию: граждане, достигшие 60-летнего возраста, смогут оформить пенсию, если у них будет минимум 32 года страхового стажа.

Поскольку повышение прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, в 2025 году не планируется, минимальные и максимальные пенсионные выплаты остаются неизменными:

минимальная пенсия составит 2361 грн;

максимальная пенсия - 23 610 грн, что равняется 10 прожиточным минимумам.

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