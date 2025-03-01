С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, однако перерасчет выплат коснется не всех украинских пенсионеров, сообщает Politeka.net.
Стало известно, кто не получит повышения пенсий в марте.
Кто не получит повышения:
- Пенсионеры с выплатами более 23 610 грн – для них действуют законодательные ограничения.
- Вышедшие на пенсию после 1 января 2025 года – их выплаты уже рассчитаны с актуальными зарплатными показателями, пишет Политека.
- Лица, получающие специальные пенсии – некоторые из них даже временно уменьшили из-за военного положения.
- Вышедшие на пенсию пенсионеры меньше трех лет назад – их выплаты почти не подлежат индексации, хотя возможна небольшая доплата в размере 100 грн.
Основные детали индексации
- Минимальное повышение составит 100 грн.
- Максимальная прибавка – до 1 500 грн.
- Средний размер увеличения пенсии – около 556 грн.
- Индексируется только основная часть пенсии , дополнительные выплаты не учитываются.
Решение о проведении индексации правительство приняло 25 февраля, анонсировав повышение для миллионов украинских пенсионеров.
Напомним, в 2025 году в Украине были обновлены условия выхода на пенсию: граждане, достигшие 60-летнего возраста, смогут оформить пенсию, если у них будет минимум 32 года страхового стажа.
Поскольку повышение прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, в 2025 году не планируется, минимальные и максимальные пенсионные выплаты остаются неизменными:
- минимальная пенсия составит 2361 грн;
- максимальная пенсия - 23 610 грн, что равняется 10 прожиточным минимумам.
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