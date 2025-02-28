Військово-обліковий документ можна оформити онлайн лише за кілька хвилин, використовуючи дані Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Процедура виконується через портал «Дія» за допомогою електронного підпису та має повну юридичну силу.

Платформа «Дія» надає можливість бронювання військовозобов'язаних, які працюють у державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах та організаціях, критично важливих для потреб Збройних сил, функціонування економіки та життєзабезпечення населення, пише Politeka.net.

Процес бронювання здійснюється на підставі списків, які роботодавці передають до Єдиного переліку, який формується Міністерством економіки. Інформація звіряється з Реєстром військовозобов'язаних, і у разі позитивного результату людина автоматично переводиться на спеціальний військовий облік на період дії відстрочки.

Роботодавець може сформувати витяг про бронювання військовозобов'язаного за заявкою співробітника. Цей документ підтверджує наявність відстрочки та містить унікальний QR-код для перевірки даних, ділиться Politeka.net.

Як отримати військовий обліковий документ через «Дію»

На порталі «Дія» тепер можна отримати електронний військовий обліковий документ, який підтягує дані з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг), включаючи статус бронювання.

Раніше для підтвердження даних потрібно пред'являти фізичний документ, але тепер його можна оформити лише за кілька хвилин онлайн.

Інструкція щодо отримання документа:

Авторизуватись на порталі «Дія» за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису). Вибрати послугу «Військово-обліковий документ». Натиснути «Подати заявку» та перевірити свої дані. Підписати заяву електронним підписом.

Після цього електронний військовий обліковий документ буде доступний у «Дії» та матиме ту ж юридичну силу, що й паперовий варіант чи інформація у додатку «Резерв+».

Документ формується лише за наявності актуальних даних у Реєстрі військовозобов'язаних.

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