Процедура выполняется через портал «Дія» с помощью электронной подписи и обладает полной юридической силой.
Платформа «Дія» предоставляет возможность бронирования военнообязанных, работающих в государственных органах, органах местного самоуправления, а также на предприятиях и в организациях, критически важных для нужд Вооруженных сил, функционирования экономики и жизнеобеспечения населения, пишет Politeka.net.
Процесс бронирования осуществляется на основании списков, которые работодатели передают в Единый перечень, формируемый Министерством экономики. Информация сверяется с Реестром военнообязанных, и в случае положительного результата человек автоматически переводится на специальный военный учет на период действия отсрочки.
Работодатель может сформировать выписку о бронировании военнообязанного по заявке сотрудника. Этот документ подтверждает наличие отсрочки и содержит уникальный QR-код для проверки данных, делится Politeka.net.
Как получить военный учетный документ через «Дію»
На портале «Дія» теперь можно получить электронный военный учетный документ, который подтягивает данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов («Оберіг»), включая статус бронирования.
Ранее для подтверждения данных требовалось предъявлять физический документ, но теперь его можно оформить всего за несколько минут онлайн.
Инструкция по получению документа:
- Авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
- Выбрать услугу «Военно-учетный документ».
- Нажать «Подать заявку» и проверить свои данные.
- Подписать заявление электронной подписью.
После этого электронный военный учетный документ будет доступен в «Дії» и будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный вариант или информация в приложении «Резерв+».
Документ формируется только при наличии актуальных данных в Реестре военнообязанных.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Хотела получить деньги, но наоборот потеряла их: мошенники обманули киевлянку "выплатами для ВПЛ".
Також Politeka писала, Как уберечь свой аккаунт в Viber от мошенников: эксперты по безопасности дали важную инструкцию.
Как сообщала Politeka, Вирусы, мошенники и хакеры: эксперты рассказали, как защитить свои данные в смартфоне.