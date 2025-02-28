Военно-учетный документ можно оформить онлайн всего за несколько минут, используя данные Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Процедура выполняется через портал «Дія» с помощью электронной подписи и обладает полной юридической силой.

Платформа «Дія» предоставляет возможность бронирования военнообязанных, работающих в государственных органах, органах местного самоуправления, а также на предприятиях и в организациях, критически важных для нужд Вооруженных сил, функционирования экономики и жизнеобеспечения населения, пишет Politeka.net.

Процесс бронирования осуществляется на основании списков, которые работодатели передают в Единый перечень, формируемый Министерством экономики. Информация сверяется с Реестром военнообязанных, и в случае положительного результата человек автоматически переводится на специальный военный учет на период действия отсрочки.

Работодатель может сформировать выписку о бронировании военнообязанного по заявке сотрудника. Этот документ подтверждает наличие отсрочки и содержит уникальный QR-код для проверки данных, делится Politeka.net.

Как получить военный учетный документ через «Дію»

На портале «Дія» теперь можно получить электронный военный учетный документ, который подтягивает данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов («Оберіг»), включая статус бронирования.

Ранее для подтверждения данных требовалось предъявлять физический документ, но теперь его можно оформить всего за несколько минут онлайн.

Инструкция по получению документа:

Авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Выбрать услугу «Военно-учетный документ». Нажать «Подать заявку» и проверить свои данные. Подписать заявление электронной подписью.

После этого электронный военный учетный документ будет доступен в «Дії» и будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный вариант или информация в приложении «Резерв+».

Документ формируется только при наличии актуальных данных в Реестре военнообязанных.

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