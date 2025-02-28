Виплати передбачені для всіх дорослих та дітей, які залишаються на території країни.

Програма "Зимова єПідтримка" наближається до свого завершення, і з'явилося важливе уточнення щодо умов отримання коштів та їх використання, які варто врахувати, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує PMG.ua.

Юлія Свириденко, перша віцепрем'єрка та міністр економіки України, відзначила успішність програми. За її словами, всі витрачені громадянами кошти залишилися в українській економіці, що не тільки допомогло населенню, а й стимулювало економічний розвиток країни.

Що потрібно знати про "Зимову єПідтримку":

Прийом заявок на отримання коштів завершується 28 лютого.

Використовувати виплату можна буде з 1 березня до кінця 2025 року.

Кошти залишаються на картці Національного кешбеку і не зникають, поки їх не витрачають.

Перевірка на доцільність виплат

Окрім того, анонсували перевірки щодо доцільності отримання виплат. Вони стосуватимуться лише тих громадян, які виїхали за кордон, але подали заявки на отримання допомоги, повідомляє Політека.

Програма орієнтована на підтримку тих, хто перебуває в Україні, і не поширюється на біженців за кордоном. Виплати передбачені для всіх дорослих та дітей, які залишаються на території країни.

Важливо! На сьогодні понад 12 мільйонів українців подали заявки через "Дію" та банки-партнери. Також, є можливість подати заявку через поштове відділення.

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