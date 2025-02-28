Выплаты предусмотрены всем взрослым и детям, которые остаются на территории страны.

Программа "Зимова єПідтримка" близится к своему завершению, и появилось важное уточнение относительно условий получения средств и их использования, которые следует учесть, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает PMG.ua.

Юлия Свириденко, первый вице-премьер и министр экономики Украины, отметила успешность программы. По ее словам, все израсходованные гражданами средства остались в украинской экономике, что не только помогло населению, но и стимулировало экономическое развитие страны.

Что нужно знать о "Зимова єПідтримка":

Прием заявок на получение средств завершается 28 февраля.

Использовать выплату можно будет с 1 марта по конец 2025 года.

Средства остаются на карточке Национального кэшбека и не исчезают, пока их не тратят.

Проверка на целесообразность выплат

Кроме того, анонсировали проверки целесообразности получения выплат. Они будут касаться только выехавших за границу граждан, но подали заявки на получение помощи, сообщает Политека.

Программа ориентирована на поддержку находящихся в Украине и не распространяется на беженцев за границей. Выплаты предусмотрены всем взрослым и детям, которые остаются на территории страны.

Важно! На сегодняшний день более 12 миллионов украинцев подали заявки через "Дія" и банки-партнеры. Также есть возможность подать заявку через почтовое отделение.

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