До вашої уваги пропонується гороскоп Таро по одній карті для кожного знака зодіаку на 1 березня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро на 1 березня для всіх знаків Зодіаку іноді корисно бути обережним, адже карта Місяць попереджає про обман і закликає нас бути напоготові, читайте далі, щоб дізнатися, передає Politeka.net.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 1 березня, передає Політека.

Гороскоп Таро на 1 березня для всіх знаків Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Королева Жезлов

Будьте позитивні, Овен. У світі, який нагадує вам про всі речі, про які вам слід турбуватися чи турбуватися, Королева Жезлов каже, що ваше мислення буде тим, що контролюватиме ваше ставлення.

Тому, коли це можливо, думайте про хороше і зосередьтеся на тому, що ви любите.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Меч, перевернута

Туз Меч, перевернутий, є знаком того, що все не так ясно, як вам хотілося б. У вас може бути багато суперечливих ідей та думок.

Ви навіть можете відчути, що ваше життя рухається в іншому напрямку, ніж ви собі уявляли. Ви знаходитесь в місці, де вам потрібно приймати рішення та вносити зміни, якщо ви хочете перенаправити свою увагу.

Гороскоп Таро на 1 березня для всіх знаків Зодіаку: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: сторінка пентаклів

Ви можете досягти успіху, Близнюки. Паж Пентаклей – карта Таро, яка заохочує навчання та навчання.

Якщо у вас є мета чи бажання повернутися до школи, то зараз саме час подати заявку або пошукати нові способи розширити свої знання з обраного вами предмета.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута

Щастя – це центральна точка для вас сьогодні. Перевернута Дев'ятка Кубків — це знак того, що радість — це те, заради чого потрібно працювати.

Можливо, вам доведеться робити те, що створює та заохочує позитивний досвід. Заплануйте час для гри та подумайте про всі чудові хобі, які вам подобаються.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Помірність

Прагніть рівноваги, Лео. Вас легко переконати піти надто далеко від однієї крайності до іншої у своїх думках. Карта Таро Поміркованість пропонує вам оцінити свої зусилля. Ви надто намагаєтеся, щоби щось сталося?

Ідея про те, що ваша енергія повинна викликати реакцію у відповідь у іншої людини, може не дати очікуваного вами результату. Тому переконайтеся, що ваші наміри чисті із самого початку.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Королева пентаклів

Королева Пентаклей - карта Таро, яка відноситься до придбання речей, які ви хочете в житті. Ви можете розглядати вітрини або наглядати в інтернеті речі, які ви хотіли б купити.

Складіть план гри, як ви заробите ці предмети. Можливо, вам доведеться старанно чи розумніше працювати, щоб нагромадити більше грошей, але ніщо не зможе завадити вам, коли ви налаштовані на успіх.

Гороскоп Таро на 1 березня для всіх знаків Зодіаку: Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Сонце, перевернуте

Перевернуте Сонце — нагадування про те, що позитивний настрій може допомогти вам залишатися на вірному шляху, навіть якщо зараз здається, що небо затягнуте сірими хмарами і все йде не так, як треба.

Вам може бути важко залишатися позитивним і оптимістичним, але є і позитивна сторона, Терези. Шукайте її.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Мечів

Хтось у вас забрав, і Сімка Меч каже, що ви стали жертвою обману з боку людини, якій довіряли.

Ви могли втратити пильність, думаючи, що ваш друг — людина, яка заслуговує на довіру, а потім усвідомити, що ви помилялися, і виправитися.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Жезлов

Шістка Жезлів - карта Таро впевненості. Це нагадування про те, що незалежно від того, що відбувається у цьому світі, ви маєте бути своїм власним адвокатом.

Вам потрібно постояти за себе, коли це можливо. Світ може бути сповнений ненависників, і часом це важко, але ви знаєте, що у вас є все необхідне для процвітання, і ви впораєтеся з цим.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута

Перевернута П'ятірка Меч — це ніби велике подих полегшення після безлічі випробувань і негараздів у житті.

Нарешті, ви зможете скористатися перевагами своєї свободи і перестати турбуватися про те, що буде далі. Найгірше позаду, і тепер настав час святкувати.

Гороскоп Таро на 1 березня для всіх знаків Зодіаку: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Шістка Мечів

Шістка Меч - це позитивне знамення, а також карта підбадьорення.

У вас є багато речей, які обмежували вас, але тепер ви можете твердо стояти на своєму переконанні. Перешкод немає. Життя дає вам зелене світло, щоб жити без страху.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Дурень, перевернута

Перевернута карта Таро Дурак - це попередження перевірити та підтвердити своє рішення. Ви можете поспішно ухвалити рішення, не замислюючись про наслідки.

Тому коли ви вирішите щось зробити, переконайтеся, що це саме те, чого ви хочете, а не те, чого, на вашу думку, хочуть від вас інші.

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