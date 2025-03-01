Виробники починають знижувати відпускні ціни на ці препарати вже з березня 2025 року.

Українські фармвиробники прийняли рішення знизити вартість лікарських препаратів, серед яких популярні знеболювальні та жарознижувальні ліки, такі як «Ібупрофен», «Цитрамон», «Корвалтаб» та інші, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, ціни на ліки знижуються згідно з пропозиціями, поданими виробниками.

Таким чином, йдеться про знеболювальні засоби, сорбенти, антибіотики, анестетики, препарати для регуляції артеріального тиску та певні вітаміни й мікроелементи.

«Більше 70 позицій лікарських засобів із цього списку входять до Національного переліку ліків, а ще 35 препаратів відпускаються за рецептом», – зазначили в МОЗ.

У перелік ліків, які здешевшають, потрапили такі відомі засоби, як «Анальгін», «Валідол», «Пенталгін», «Сорбекс», «Амброксол», «Лоратадин», «Метоклопрамид», «Диклофенак», «Кеторолак» та інші. Виробники починають знижувати відпускні ціни на ці препарати вже з березня 2025 року, повідомляє Політека.

Причини зниження цін на ліки в Україні

Зниження цін на ліки є частиною плану заходів, затвердженого РНБО 12 лютого для стабілізації фармацевтичного ринку. Однією з головних цілей є регулювання цін на лікарські засоби.

Крім того, планується заборонити маркетингові платежі до впровадження референтного ціноутворення, а також відновити перевірки ціни в аптеках через Держпродспоживслужбу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрівся зі всіма виробниками фармпродукції для обговорення зниження вартості українців. Виробники представили свої пропозиції, що дозволяють зробити ліки доступнішими для громадян.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.