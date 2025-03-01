Производители начинают снижать отпускные цены на эти препараты с марта 2025 года.

Украинские фармпроизводители приняли решение снизить стоимость лекарственных препаратов, среди которых популярные обезболивающие и жаропонижающие лекарства, такие как «Ибупрофен», «Цитрамон», «Корвалтаб» и другие, сообщает Politeka.net .

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, цены на лекарства снижаются согласно предложениям, представленным производителями.

Таким образом, речь идет об обезболивающих средствах, сорбентах, антибиотиках, анестетиках, препаратах для регуляции артериального давления и определенных витаминах и микроэлементах.

"Более 70 позиций лекарственных средств из этого списка входят в Национальный перечень лекарств, а еще 35 препаратов отпускаются по рецепту" , - отметили в Минздраве.

В перечень подешевеющих лекарств попали такие известные средства, как «Анальгин», «Валидол», «Пенталгин», «Сорбекс», «Амброксол», «Лоратадин», «Метоклопрамид», «Диклофенак», «Кеторолак» и другие. Производители начинают снижать отпускные цены на эти препараты уже с марта 2025 г., сообщает Политека.

Причины снижения цен на лекарства в Украине

Снижение цен на лекарства является частью плана мер, утвержденного СНБО 12 февраля для стабилизации фармацевтического рынка. Одной из главных целей является регулирование цен на лекарственные средства.

Кроме того, планируется запретить маркетинговые платежи для внедрения референтного ценообразования, а также возобновить проверки цены в аптеках через Госпродпотребслужбу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко встретился со всеми производителями фармпродукции для обсуждения понижения стоимости украинцев. Производители представили свои предложения, позволяющие сделать лекарства более доступными для граждан.

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