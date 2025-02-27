З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться традиційна індексація пенсій, проте особи з інвалідністю 3 групи залишаться поза цими змінами.

Розмір виплат для людей з інвалідністю буде розраховуватися на основі мінімальної пенсії, яка у 2025 році не зміниться, повідомляє Politeka.net.

Як пояснили у ПФУ, особам з інвалідністю 3 групи в Україні призначається пенсія, яка становить 50% від пенсії за віком. Пенсійний фонд спершу визначає суму, яку б отримала людина цього віку, а потім ділить її на дві частини.

Однак є важливе уточнення: щоб почати отримувати пенсію за інвалідністю, особа повинна мати хоча б річний стаж захворювання. Якщо стаж менший, виплати не надаються, повідомляє Політека.

Пенсія для осіб з інвалідністю 3 групи не може бути менше 2520 гривень на місяць. Якщо стаж захворювання є більшим, то сума виплат може зрости. Кожен випадок розраховується індивідуально, в залежності від того, як довго особа має діагноз інвалідності.

Пенсія для працюючих осіб з інвалідністю 3 групи

Особам з інвалідністю 3 групи, які продовжують працювати, пенсія буде знижена. Мінімальний розмір виплат у такому випадку становитиме 2093 гривень на місяць.

Для того, щоб отримати пенсію по інвалідності 3 групи, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України з документом, що підтверджує статус особи з інвалідністю.

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