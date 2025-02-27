С 1 марта 2025 года в Украине состоится традиционная индексация пенсий, однако лица с инвалидностью 3 группы останутся вне этих изменений.

Размер выплат для людей с инвалидностью будет рассчитываться на основе минимальной пенсии, которая в 2025 году не изменится, сообщает Politeka.net.

Как пояснили в ПФУ, лицам с инвалидностью 3 группы назначается пенсия, которая составляет 50% от пенсии по возрасту. Пенсионный фонд сначала определяет сумму, которую получил человек этого возраста, а затем делит ее на две части.

Однако важно уточнить: чтобы начать получать пенсию по инвалидности, лицо должно иметь хотя бы годовой стаж заболевания. Если стаж меньше, выплаты не предоставляются, сообщает Политека.

Пенсия для лиц с инвалидностью 3 группы не может быть меньше 2520 гривен в месяц. Если стаж заболевания больше, то сумма выплат может возрасти. Каждый случай рассчитывается индивидуально, в зависимости от того, как долго у человека диагноз инвалидности.

Пенсия для работающих лиц с инвалидностью 3 группы

Лицам с инвалидностью 3 группы, которые продолжают работать, пенсия будет понижена. Минимальный размер выплат в таком случае будет составлять 2093 гривен в месяц.

Для того чтобы получить пенсию по инвалидности 3 группы, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины с документом, подтверждающим статус лица с инвалидностью.

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