Акції на кисломолочний сир у супермаркетах можуть допомогти суттєво заощадити.

В Україні ціна на кисломолочний сир може сягати майже 87 гривень за пачку вагою 350 грамів, повідомляє Politeka.net.

Де наразі є акції на кисломолочний сир "Білоцерківський" розповів Телеграф.

Для тих, хто щодня споживає цей продукт, це означає витрати до 2610 гривень на місяць. Проте, завдяки акціям у супермаркетах, можна значно заощадити.

Наразі з найвигідніших пропозицій є акція в мережі "Fozzy", де кисломолочний сир "Білоцерківський" 5% (350 г) можна придбати всього за 59,99 гривень, що дає економію до 27 гривень. Також акції на цей продукт пропонує мережа "Novus", де ціна пачки сиру становить 74,99 грн, повідомляє Політека.

Без акцій найнижчі ціни на кисломолочний сир можна знайти у «Варус» та «Ашан», де він коштує 80,70 гривень. Більш дорогі варіанти є в «Сільпо» (82,99 гривні) та «Метро» (83,72 гривні). Найвищу ціну на цей сир встановила мережа "Фора", де пачка коштує 86,90 гривень.

Таким чином, для тих, хто хоче зекономити, найкращий варіант — це покупка сиру у «Fozzy» за акційною ціною 59,99 гривні.

До слова, ціни продовжують рости і на хлібобулочні вироби. Протягом 2024 року вартість цього незамінного продукту в Україні збільшилися на 17-21%, і цей процес, схоже, триватиме й у 2025 році.

Про це розповіла головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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