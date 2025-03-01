Акции на кисломолочный сыр в супермаркетах могут помочь существенно сэкономить.

В Украине цена на кисломолочный сыр может достигать почти 87 гривен за пачку весом 350 грамм, сообщает Politeka.net .

Где есть акции на кисломолочный сыр "Белоцерковский" рассказал Телеграф .

Для тех, кто ежедневно потребляет этот продукт, значит расходы до 2610 гривен в месяц. Однако благодаря акциям в супермаркетах можно значительно сэкономить.

В настоящее время из самых выгодных предложений есть акция в сети "Fozzy", где кисломолочный сыр "Белоцерковский" 5% (350 г) можно приобрести всего за 59,99 гривен, что дает экономию до 27 гривен. Также акции на этот продукт предлагает сеть Novus, где цена пачки сыра составляет 74,99 грн, сообщает Политека.

Без акций самые низкие цены на кисломолочный сыр можно найти в Варус и Ашан, где он стоит 80,70 гривен. Более дорогие варианты есть у «Сильпо» (82,99 гривны) и «Метро» (83,72 гривны). Высокую цену на этот сыр установила сеть "Фора", где пачка стоит 86,90 гривен.

Таким образом, для тех, кто хочет сэкономить, лучший вариант – это покупка сыра у Fozzy по акционной цене 59,99 гривны.

Кстати, цены продолжают расти и на хлебобулочные изделия. В 2024 году стоимость этого незаменимого продукта в Украине увеличилась на 17-21%, и этот процесс, похоже, будет продолжаться и в 2025 году.

Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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