Умови для таких пенсій стосуються загальних вимог для оформлення пенсії, без урахування пільг для окремих категорій населення.

Для того, щоб отримувати пенсію в розмірі 6 тисяч гривень у 2025 році, жінка повинна відповідати певним вимогам, повідомляє Politeka.net.

Якщо чоловік має працювати 35 років і отримувати 16 тисяч гривень зарплати, то для жінки на 2025 рік критерії будуть іншими.

Згідно з новими вимогами, аби вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Для того, щоб розраховувати на пенсію в розмірі 6 тисяч гривень, жінка повинна:

Подати заявку на пенсію в 60 років;

Накопичити 32 роки страхового стажу;

Отримувати 17 015 гривень заробітної плати.

Як пише Політека, ці умови стосуються загальних вимог для оформлення пенсії, без урахування пільг для окремих категорій населення, таких як ветерани війни, почесні донори, діти війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні були оновлені умови виходу на пенсію: громадяни, які досягли 60-річного віку, зможуть оформити пенсію, якщо вони матимуть мінімум 32 роки страхового стажу.

Оскільки підвищення прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, у 2025 році не планується, мінімальні та максимальні пенсійні виплати залишаються незмінними:

мінімальна пенсія становитиме 2 361 грн;

максимальна пенсія — 23 610 грн, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам.

Джерело: Телеграф.

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