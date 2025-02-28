Условия для таких пенсий относятся к общим требованиям для оформления пенсии, без учета льгот для отдельных категорий населения.

Для того чтобы получать пенсию в размере 6 тысяч гривен в 2025 году, женщина должна отвечать определенным требованиям, сообщает Politeka.net.

Если мужчине должно работать 35 лет и получать 16 тысяч гривен зарплаты, то для женщины на 2025 год критерии будут другими.

Согласно новым требованиям, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 32 года страхового стажа. Для того чтобы рассчитывать на пенсию в размере 6 тысяч гривен, женщина должна:

подать заявку на пенсию в 60 лет;

Накопить 32 года страхового стажа;

Получать 17015 гривен заработной платы.

Эти условия касаются общих требований для оформления пенсии, без учета льгот для отдельных категорий населения, таких как ветераны войны, почетные доноры, дети войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Напомним, в 2025 году в Украине были обновлены условия выхода на пенсию: граждане, достигшие 60-летнего возраста, смогут оформить пенсию, если у них будет минимум 32 года страхового стажа.

Поскольку повышение прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, в 2025 году не планируется, минимальные и максимальные пенсионные выплаты остаются неизменными:

минимальная пенсия будет составлять 2 361 грн;

максимальная пенсия - 23 610 грн, что равняется 10 прожиточным минимумам.

Источник: Телеграф.

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