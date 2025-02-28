У деяких містах було ухвалено рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення.

Вартість водопостачання та водовідведення залишається актуальною темою для українців, особливо в умовах економічних труднощів, тарифи на воду у маленьких українських містах поступово зростають, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, де саме зростуть тарифи на воду вже з 1 березня.

На сьогодні Комунальне підприємство по водопостачанню Іршавської міської ради на Закарпатті працює зі збитками, оскільки доходи від його діяльності не покривають витрати на зарплату, енергоносії, податки та інші необхідні витрати, зокрема на паливо, матеріали для аварійно-ремонтних робіт, знезаражувальні реагенти, аналізи питної води, очищення стоків та обслуговування електрообладнання.

Тому було ухвалено рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Згідно з коригованими тарифами, вартість послуг становитиме:

Водопостачання:

Для населення – 37,49 грн (з ПДВ)

Для бюджетних установ та організацій – 37,49 грн (з ПДВ)

Для інших споживачів – 37,49 грн (з ПДВ)

Водовідведення:

Для населення – 27,78 грн (з ПДВ)

Для бюджетних установ та організацій – 27,78 грн (з ПДВ)

Для інших споживачів – 27,78 грн (з ПДВ)

Також, з 1 березня для жителів Виноградова (Закарпаття) набудуть чинності нові тарифи на водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів зумовлене значним зростанням вартості електроенергії та інших необхідних ресурсів для належної роботи комунальної інфраструктури.

Як пише Політека, інженер Виноградівського УЖКГ Михайло Мочарко зазначив, що без коригування тарифів забезпечити стабільне водопостачання стане неможливо. Нові тарифи будуть такими:

Водопостачання – 31,56 грн/м³ (було 28,00 грн/м³)

– 31,56 грн/м³ (було 28,00 грн/м³) Водовідведення – 30,60 грн/м³ (було 29,80 грн/м³)

Загальна сума: 62,16 грн/м³ (було 57,80 грн/м³).

Крім цього, у Старовижівській громаді (Волинської області) з 1 жовтня 2024 року набудуть чинності нові тарифи на комунальні послуги, відповідно до рішення Старовижівської селищної ради від 5 вересня 2024 року.

Оновлені тарифи:

Централізоване водопостачання – 31,39 грн за 1 м³

Централізоване водовідведення – 50,27 грн за 1 м³

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