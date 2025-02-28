В некоторых городах было принято решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Стоимость водоснабжения и водоотведения остается актуальной темой для украинцев, особенно в условиях экономических проблем, тарифы на воду в маленьких украинских городах постепенно растут, сообщает Politeka.net.

Стало известно, где растут тарифы на воду уже с 1 марта.

Сегодня Коммунальное предприятие по водоснабжению Иршавского городского совета на Закарпатье работает с убытками, поскольку доходы от его деятельности не покрывают расходы на зарплату, энергоносители, налоги и другие необходимые расходы, в частности на топливо, материалы для аварийно-ремонтных работ, обеззараживающие реагенты, анализы питьевой воды, очистка стоков.

Поэтому было принято решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод. Согласно корректируемым тарифам, стоимость услуг составит:

Водоснабжение:

Для населения – 37,49 грн (с НДС)

Для бюджетных учреждений и организаций – 37,49 грн (с НДС)

Для других потребителей – 37,49 грн (с НДС)

Водоотвод:

Для населения – 27,78 грн (с НДС)

Для бюджетных учреждений и организаций – 27,78 грн (с НДС)

Для других потребителей – 27,78 грн (с НДС)

Также, с 1 марта для жителей Виноградова (Закарпатье) вступят в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Повышение тарифов обусловлено значительным ростом стоимости электроэнергии и других необходимых ресурсов для должной работы коммунальной инфраструктуры.

Как пишет Политека, инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко отметил, что без корректировки тарифов обеспечить стабильное водоснабжение станет невозможно. Новые тарифы будут следующими:

Водоснабжение – 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³)

– 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³) Водоотвод – 30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³)

Общая сумма: 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³).

Кроме этого, в Старовижевской общине ( Волынской области) с 1 октября 2024 вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги, в соответствии с решением Старовижовского поселкового совета от 5 сентября 2024 года.

Обновленные тарифы:

Централизованное водоснабжение – 31,39 грн за 1 м³

Централизованный водоотвод – 50,27 грн за 1 м³

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