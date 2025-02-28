У Вінницькій області суд виніс вирок чоловіку, який осквернив могилу загиблого військового, повідомляє Politeka.net.
Інцидент стався 8 грудня 2024 року, коли чоловік, повертаючись додому після вживання алкогольних напоїв, вирішив навідати могилу знайомого військового, йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Він знав, що рідні загиблого щотижня залишають на могилі алкоголь, однак нічого не знайшов. Це розлютило чоловіка, і він вирішив помститися.
З гнівом чоловік кинув гіпсову статуетку у вигляді ангела, розбивши її на шматки, а ще вирішив розбити фоторамку. Він витягнув з неї фотографію та порізав її уламками скла. Після цього він вчинив ще більше огідний вчинок — випорожнився біля могили.
Через півтора тижня поліція встановила особу винуватця та оголосила його в розшук. Чоловіка затримали та взяли під варту. У результаті слідства він визнав свою провину, повідомляє Політека.
Рішення суду
Суд затвердив угоду про визнання вини чоловіка та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Відзначено, що цей випадок є серйозним порушенням моральних норм та поваги до загиблих героїв, і судова система дала свою оцінку такій поведінці.
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