В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который осквернил могилу погибшего военного , сообщает Politeka.net .
Инцидент произошел 8 декабря 2024 года, когда мужчина, возвращаясь домой после употребления алкогольных напитков, решил посетить могилу знакомого военного, говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Он знал, что родные погибшей еженедельно оставляют на могиле алкоголь, но ничего не нашел. Это разозлило мужчину, и он решил отомстить.
С гневом мужчина бросил гипсовую статуэтку в виде ангела, разбив ее в клочья, а еще решил разбить фоторамку. Он вынул из нее фотографию и порезал ее обломками стекла. После этого он совершил еще более отвратительный поступок — опорожнился у могилы.
Через полторы недели полиция установила личность виновника и объявила его в розыск. Мужчину задержали и заключили под стражу. В результате следствия он признал свою вину, сообщает Политека.
Решение суда
Суд утвердил соглашение о признании вины мужчины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отмечено, что этот случай является серьезным нарушением моральных норм и уважения к погибшим героям, и судебная система дала свою оценку такому поведению.
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