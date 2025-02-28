В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который осквернил могилу погибшего военного , сообщает Politeka.net .

Инцидент произошел 8 декабря 2024 года, когда мужчина, возвращаясь домой после употребления алкогольных напитков, решил посетить могилу знакомого военного, говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Он знал, что родные погибшей еженедельно оставляют на могиле алкоголь, но ничего не нашел. Это разозлило мужчину, и он решил отомстить.

С гневом мужчина бросил гипсовую статуэтку в виде ангела, разбив ее в клочья, а еще решил разбить фоторамку. Он вынул из нее фотографию и порезал ее обломками стекла. После этого он совершил еще более отвратительный поступок — опорожнился у могилы.

Через полторы недели полиция установила личность виновника и объявила его в розыск. Мужчину задержали и заключили под стражу. В результате следствия он признал свою вину, сообщает Политека.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании вины мужчины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отмечено, что этот случай является серьезным нарушением моральных норм и уважения к погибшим героям, и судебная система дала свою оценку такому поведению.